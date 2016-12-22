Башкирия хочет сохранить поддержку

Башкирия предлагает в проекте соглашения о сотрудничестве с «Роснефтью», которая в октябре купила «Башнефть», закрепить положения о сохранении объема финансирования социальных проектов и спорта, сообщил председатель регионального госсобрания Константин Толкачев. «Мы предлагаем, чтобы они [«Роснефть»] сохранили ту социальную нагрузку, которую традиционно «Башнефть» несла», – сказал он, добавив, что также предполагается сохранение «поддержки наших спортивных команд». Интерфакс

«Ленэнерго» может занять в Газпромбанке

Газпромбанк оказался единственным участником конкурсов «Ленэнерго» (входит в «Россети») на право предоставления кредитных ресурсов на общую сумму 5 млрд руб., следует из материалов на сайте госзакупок. При наличии единственного участника конкурсного отбора торги признаются несостоявшимися и соответствующий контракт может быть заключен с единственным претендентом в случае соответствия его заявки требованиям тендера. Итоги планируется подвести 26 декабря. «Ленэнерго» собирается привлечь две пятилетние кредитные линии на сумму 3 млрд и 2 млрд руб. ТАСС