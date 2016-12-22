Бинбанк хочет больше занимать

Бинбанк планирует в 2017 г. разместить евробонды на $300–500 млн, а также облигации на 10–20 млрд руб. на локальном рынке, сообщила член правления банка Ирина Комарова. Кроме того, банк может выпустить еврокоммерческие бумаги в евро и швейцарских франках. Банк готов занимать больше, но рейтинг сдерживает эти планы, указала она. Банк, по ее словам, ожидает повышения рейтинга S&P после публикации отчетности по МСФО за 2016 г. и планируемого вливания в капитал 25 млрд руб. со стороны Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова. Bloomberg

«Русский стандарт» примет UnionPay

«Русский стандарт» стал банком-эквайером бесконтактных карт UnionPay QuickPass, рассказал источник, близкий к банку. Он указал, что в декабре банк провел первую подобную транзакцию в России. Пресс-служба это подтвердила. О начале приема карт китайской системы в 2017 г. объявили Сбербанк и «ВТБ 24» в связи с возросшим потоком туристов из Китая. Ведомости

Приватбанк снова работает

Приватбанк снял все ограничения на проведение операций, которые были временно введены в связи с его национализацией, заявил предправления банка Александр Шлапак: «Cегодня все наши клиенты могут уже до конца дня получить полный набор услуг, которые ранее предоставлялись в Приватбанке». Прайм