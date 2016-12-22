Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Yota ставит границы

Yota ставит границы

«Скартел», первым давший абонентам безлимитный мобильный интернет, первым же и отказывается от него. Оператор объясняет это поиском новой аудитории, аналитики – угрозой для выручки
Yota считает, что собрала уже всех абонентов, которым нужен безлимитный интернет
Yota считает, что собрала уже всех абонентов, которым нужен безлимитный интернет
Андрей Махонин / Ведомости

В новых тарифах «Скартела» (бренд Yota, принадлежит «Мегафону» и предоставляет услуги на его сети как виртуальный оператор мобильной связи), которые будут введены с 25 января 2017 г., не будет безлимитного доступа в интернет, следует из сообщения оператора. Тарифы будут содержать ограниченные пакеты минут и трафика. Безлимитный же доступ можно будет получить только к отдельным мобильным приложениям, подключив для этого специальную опцию, говорится в сообщении. Имеющиеся тарифы с безлимитным интернетом будут закрыты для новых подключений. Параметры новых тарифов и опций оператор не раскрывает.

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