МГТС заплатит МТС до 1,1 млрд руб. за работу на ее сетях

МГТС заплатит своему основному акционеру – МТС 1,13 млрд руб. до конца 2017 г. за использование инфраструктуры в рамках проекта виртуального мобильного оператора (MVNO). В пресс-службе МГТС уточнили, что предельный размер рамочного договора учитывает самые агрессивные планы наращивания абонентской базы. Интерфакс

Суд отказал производителю антивируса Eset в иске к Минкомсвязи

Девятый арбитражный апелляционный суд 20 декабря подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 10 октября отказал ООО «Исет девелопмент» в иске к Минкомсвязи. Компания, которая занимается локализацией антивирусных продуктов словацкого производителя Eset, обратилась в суд после того, как министерство долгое время не удовлетворяло ее заявку на включение в реестр отечественных программ и баз данных. Интерфакс

АФК «Система» продала 0,63% МТС, сохранив контроль

«Система» продала неаффилированному покупателю 6,25 млн расписок МТС, что соответствует 0,63% капитала оператора. Сумма сделки составила $55,4 млн (за вычетом комиссии), говорится в сообщении АФК. Продавцом выступила «дочка» «Системы» Sistema Finance S.A., имя покупателя не называется. По итогам сделки эффективная доля АФК в капитале МТС снизилась до 50,03% с 50,66%. Интерфакс

«Почта России» в 2017 г. получит от «Почта банка» не менее 3,3 млрд руб.

Инфраструктурный платеж «Почта банка» в пользу ФГУП «Почта России» в 2017 г. составит не менее 3,3 млрд руб., что минимум в 9 раз превысит размер платежа 2016 г. Эти деньги пойдут на повышение зарплаты сотрудникам «Почты России», сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на своей странице в Twitter по итогам заседания набсовета банка. Интерфакс