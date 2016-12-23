Uber без водителя не едет

Uber Technologies прекратил тестирование самоуправляемых автомобилей на улицах Сан-Франциско, свернув программу через неделю после запуска, сообщило Reuters. 21 декабря департамент автотранспорта штата Калифорния (DMV) объявил об отзыве лицензии у 16 беспилотных машин Uber: у них не было надлежаще оформленных разрешений на испытания. Автомобильный регулятор Калифорнии неделю назад потребовал от Uber прекратить тестовые поездки через несколько часов после их начала – компания не оформила такое же разрешение, как ее конкуренты: Alphabet, Tesla, General Motors и Volkswagen. Главный юрисконсульт DMV Брайан Сублет грозил компании судом. Формально лицензии у 16 машин Uber были отозваны из-за нарушений при их оформлении, сообщает USA Today: в департаменте объяснили, что в документах следовало отмечать, что это опытные экземпляры.

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