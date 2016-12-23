Миллиарды на волокно

ВЭБ одобрил компании «Ивановский полиэфирный комплекс» кредит в 20,4 млрд руб. сроком на 13 лет, сообщил представитель Минпромторга. Решение принято на заседании наблюдательного совета ВЭБа, уточнил он. Набсовет рассмотрел вопрос об участии в финансировании этого проекта, подтвердил представитель госкорпорации. По его словам, кредитное соглашение еще не подписано; сумму кредита он не назвал. Строительство завода начнется в 2017 г. Комплекс будет производить почти все виды потребляемого в России и Европе полиэфирного штапельного волокна, основные потребители – текстильные предприятия и др., сообщил представитель Минпромторга. Ведомости

Teva заплатит за российские взятки

Израильская Teva Pharmaceutical Industries выплатит $519 млн для урегулирования обвинений во взяточничестве, сообщила Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Взятки получали чиновники в России, Мексике и на Украине, так Teva получала разрешения на продажу лекарств и выгодные заказы, сообщила SEC. В иске SEC описывает, как некий высокопоставленный российский чиновник, владелец дистрибутора, помогал Teva организовать участие препарата от рассеянного склероза «Копаксон» в госпрограмме закупки лекарств. Фамилия в иске не названа, сказано, что он занимал пост с 2003 г. по март 2013 г. и был зампредом комитета Совета Федерации. В марте 2013 г. полномочия сенаторов сложили несколько человек, в том числе Борис Шпигель, основатель фармдистрибутора «Биотэк» (упаковывал и распространял «Копаксон» в России). Дистрибутор чиновника получал от Teva нерыночные скидки, сказано в иске. Российский контрагент Teva давал понять, что только партнерство с ним поможет поддержать цену и продажи «Копаксона» в рамках госпрограммы («Семь нозологий») на высоком уровне согласно иску. Сотрудничество с Teva принесло российскому дистрибутору «Копаксона» прибыль в $65 млн с октября 2010 г. по декабрь 2012 г. без учета расходов на упаковку и распространение, пишет SEC. Teva прекратила отношения с дистрибутором в августе 2013 г. Интерфакс