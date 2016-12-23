En+ смотрит на биржи

Холдинг Олега Дерипаски En+ рассматривает возможность IPO в 2017 г., знает человек, знакомый с ситуацией. En+ владеет 48,13% UC Rusal, а также 100% «Евросибэнерго». Холдинг проводил встречи с консультантами, чтобы оценить перспективы размещения на Лондонской и Гонконгской биржах, говорит человек, пожелавший остаться неизвестным. En+ рассчитывает на оценку в $10–12 млрд. Решение о размещении еще не принято, говорят оба. Bloomberg

Альфа-банк кредитует ТАИФ

Альфа-банк сообщил, что выдал кредит татарстанской промышленно-инвестиционной группе ТАИФ – $230 млн на пять лет. ТАИФ направит средства на текущую деятельность и инвестиции. Накануне стало известно, что ТАИФ купит у нефтяной компании «Татнефть» пакет акций «Нижнекамскнефтехима» за 32 млрд руб. Член правления Альфа-банка Максим Першин сказал, что банк заинтересован в дальнейшем финансировании проектов ТАИФ. Reuters

«Русэнергосбыт» наполовину итальянский

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство Enel Investment Holding о приобретении 49,5% в «Русэнергосбыте». Сейчас 100% «Русэнергосбыта», основной клиент которого – РЖД, принадлежит RES Holding, которым владеют ЕСН Григория Березкина (50,5%) и Enel (49,5%). Enel также принадлежит 56,43% в «Энел Россия». Ранее Enel объявила, что получила предложение о покупке своих генерирующих активов в России. Ведомости

УГМК выкупает у миноритариев 4,43% акций Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) за 1,7 млрд руб., сообщил ЧЦЗ. Цена выкупа предполагает 8%-ную премию к цене закрытия на Московской бирже в среду. Приоритетом для ЧЦЗ будет завершение реконструкции цинкового производства с выходом на производительность около 200 000 т цинка в год, а также развитие собственной сырьевой базы за счет строительства Корбалихинского подземного рудника в Алтайском крае, отмечала УГМК. Интерфакс

Airbus продала 100 самолетов в Иран

Airbus сообщила, что заключила контракт с крупнейшим иранским перевозчиком Iran Air на 100 самолетов. Таким образом, подтверждена предварительная договоренность, достигнутая в январе 2016 г. в Париже, пишет Airbus. Иранский перевозчик получит 46 самолетов семейства А320, 38 – семейства А330 и 16 широкофюзеляжных A350 XWB. Поставки начнутся в 2017 г. ТАСС