Авиапром по-новому

На статью «ШФДМС лучше Boeing и Airbus» (№ 238 от 19.12.2016, стр. 10)

Советский авиапром не [соответствовал] современным требованиям. Мир давно перешел на специализацию на отдельных узлах – а у нас к 1990 г. были одни заводы полного цикла. <...> Многие располагались в городах (в СССР не было рыночных цен на землю). Поэтому я ожидаю закрытия и «Салюта», и других заводов в Москве. Ибо если землю продать, можно построить завод получше в другом месте, еще и работников нанять дешевле <...> Поэтому кризис был неизбежен. Наоборот, проблема, что ОАК не дают сократить все ненужное и лишнее, лобби губернаторов, у которых в КПЭ стоит число рабочих мест <...> Вообще, в «разрушении» заводов ничего плохого нет. Времена меняются – и принципы организации производства меняются. Главное, чтобы на месте жухлой травы вырастала новая. А у нас до 1990 г. желтую траву подкрашивали 40 лет.

Михаил Ведищев, Москва

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