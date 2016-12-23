Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

3,5%

Составил рост экономики США в III квартале, говорится в окончательных данных министерства торговли США. Эксперты в среднем ожидали менее значительного пересмотра темпов подъема – до 3,3%, сообщает MarketWatch. Таким образом, рост ВВП США в июле – сентябре был максимальным за два года, что обусловлено, в частности, повышением затрат американцев. В I квартале текущего года экономика страны повысилась на 0,8%, во втором – на 1,4%. Потребительские расходы, на которые приходится 70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились на 3% в пересчете на годовые темпы, тогда как предварительные данные указывали на подъем на 2,8%. Интерфакс

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