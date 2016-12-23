Цифры. Тенденции. События

Удаленные деревни обойдутся без касс

Более 5000 предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа смогут продавать товары без контрольно-кассовой техники. Правительство округа утвердило перечень удаленных и труднодоступных населенных пунктов региона, где предприниматели могут продавать товары и оказывать услуги без контрольно-кассовой техники. Они будут выдавать документ, подтверждающий факт покупки. В таком решении заинтересованы 5000 малых и средних компаний. В перечень вошли 103 населенных пункта и торговые точки вблизи месторождений. Интерфакс