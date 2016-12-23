Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Удаленные деревни обойдутся без касс
Более 5000 предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа смогут продавать товары без контрольно-кассовой техники. Правительство округа утвердило перечень удаленных и труднодоступных населенных пунктов региона, где предприниматели могут продавать товары и оказывать услуги без контрольно-кассовой техники. Они будут выдавать документ, подтверждающий факт покупки. В таком решении заинтересованы 5000 малых и средних компаний. В перечень вошли 103 населенных пункта и торговые точки вблизи месторождений. Интерфакс
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