Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Удаленные деревни обойдутся без касс

Более 5000 предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа смогут продавать товары без контрольно-кассовой техники. Правительство округа утвердило перечень удаленных и труднодоступных населенных пунктов региона, где предприниматели могут продавать товары и оказывать услуги без контрольно-кассовой техники. Они будут выдавать документ, подтверждающий факт покупки. В таком решении заинтересованы 5000 малых и средних компаний. В перечень вошли 103 населенных пункта и торговые точки вблизи месторождений. Интерфакс

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото