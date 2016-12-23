Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
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Запросов на раскрытие персональной информации пользователей от властей получил Facebook в 2016 г. Это на 27% больше, чем год назад, говорится в сообщении соцсети. Больше половины запросов пришло от американских спецслужб. Ведомости
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