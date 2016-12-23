«Лахте» не хватает 6 млрд руб. на транспорт

Администрация Петербурга планирует построить железнодорожную станцию «Новая Лахта» и внеуличный пешеходный переход в рамках реализации ТПУ «Лахта», сообщила пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина. До середины июля 2017 г. должны быть проведены конкурсы на разработку проектно-сметной документации; сдача объекта в эксплуатацию планируется в июле 2019 г. при условии дополнительного финансирования, говорится в сообщении. Пока из необходимых на строительно-монтажные работы 7,152 млрд руб. предусмотрен 1 млрд руб. Ведомости

«Звезда» рассчитывает на 5 млрд руб.

Планируемый объем новых контрактов ПАО «Звезда» на 2017 г. составляет более 5 млрд руб., сообщил председатель совета директор компании Павел Плавник. Основной объем работ завод выполняет в рамках ГОЗ, объем продаж по итогам 2016 г. ожидается на уровне 1,7 млрд, что на 32% выше показателя прошлого года. Интерфакс

Etalon пополнил земельный банк

Девелопер Etalon Group приобрел участок площадью 5 га в Калининском районе Петербурга. Представитель компании отказался уточнить адрес участка. Компания планирует построить там двенадцатиэтажное здание площадью 96 000 кв. м, продажи начнутся в 2017 г. Всего с начала 2016 г. Etalon Group купил восемь площадок в Москве и Петербурге, на которых планируется возведение 682 000 кв. м жилья. Интерфакс.

Театр теряет подрядчика

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ (СЗД) расторгла контракт с генподрядчиком строительства новой сцены Малого драматического театра (МДТ) – Театра Европы «Стройсоюз СВ». Подрядчик систематически нарушал договоренности и сроки работ, сообщили в пресс-службе СЗД. ООО «Стройсоюз СВ» выиграло конкурс на выполнение за 2,5 млрд руб. строительно-монтажных работ на строительство новой сцены МДТ в ноябре 2015 г. «За это время компанией «Стройсоюз СВ» был получен авансовый платеж 351,9 млн руб. Банковская гарантия, выданная коммерческим банком Мико-банк и предоставленная компанией «Стройсоюз СВ», не могла быть признана надлежащим обеспечением исполнения контракта, так как у банка позднее была отозвана лицензия, а в отношении него открыто конкурсное производство», – отметили в пресс-службе. В связи с данными обстоятельствами заказчик был вынужден прекратить предварительную оплату работ, отметил собеседник агентства. Интерфакс

Торги со скоростью света

Разработчик и производитель полупроводниковых, оптоэлектронных, светотехнических приборов ПАО «Светлана» выставляет на торги свое движимое и недвижимое имущество с начальной ценой 1,8 млрд руб., следует из опубликованного решения акционеров. «Светлана» входит в холдинг АО «Российская электроника», который принадлежит госкорпорации «Ростех», сказано на сайте компании. Ведомости