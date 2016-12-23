Вернуть Меркурия на небосклон

В XV–XVI вв. средние темпы роста мировой экономики не превышали десятые доли процента в год, и это считалось нормой. Искусство в то время развивалось быстрее. На слуху были имена не великих экономистов и промышленников, а художников: Рафаэля, Тициана, да Винчи, Беллини, Боттичелли. Монархи и знать выстраивались в очередь, чтобы заказать портреты у них.

В 1483 г. Сандро Боттичелли написал полотно «Венера и Марс». Картина имела громадный успех у современников и была истолкована ими как аллегория силы любви, всегда побеждающей силу войны. «Марс выделяется между планетами, ибо делает людей сильнее, однако Венера господствует над ним. Часто в соединении с Марсом или в противостоянии ему она не дает проявить недобрые свойства и смиряет его», – писал итальянский гуманист Марсилио Фичино.

Банкиры, корпоративные казначеи и финансовые консультанты, собравшиеся на финансовом форуме «Ведомостей», увидели в картине связь с российской и мировой экономикой. Спящий Марс – это государство, а маленькие сатиры – участники рынка, пытающиеся его расшевелить и получить ответы, сравнила гендиректор АКРА Екатерина Трофимова. «Прекрасная, чудесно выглядящая Венера – это наши госкомпании. Веселые, упитанные фавны и сатиры – контролирующие органы. Они помогают Европе утащить у спящего Марса, который для меня символизирует бизнес, копье, меч, щит. Он, как наш бизнес, впал в летаргический сон», – шутил заместитель гендиректора по экономике и финансам компании «Т плюс» Кирилл Лыков. Аллегорию с мировой экономикой увидел главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик: «Еще 10 лет назад на небосклоне мировой экономики мы наблюдали закат Юпитера и воинственного Марса и восход расчетливого Меркурия. Теперь мы наблюдаем закат Меркурия – упадок мировой торговли – и восход Марса». Мысль о наступлении эпохи Марса поддержал соруководитель группы реструктуризации из компании EY Дмитрий Мигель: на картине Венера изменяет с Марсом своему мужу – богу Вулкану – покровителю ремесел и промышленности. Но хорошо бы, чтобы сила любви победила силу войны, и пусть, как писал Фичино, Марс никогда не господствует над Венерой.