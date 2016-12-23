Риски и тренды

Мир быстро меняется. Меняются и образ жизни, и бизнес. Новые технологии объединяют людей в разных странах, политики – разъединяют: на смену глобализации приходит регионализация и протекционизм. А недоверие к элитам стало плодородной почвой для роста популизма и непредсказуемости. Об этих трендах и рисках говорили участники сессии «Мировые финансы: прогноз развития»

Ярослав Лисоволик,

главный экономист Евразийского банка развития: Современная реальность в мировой экономике – это закат Меркурия (как символа торговли) и восход воинственного Марса (как символа геополитических рисков). Происходит разворот тренда, наблюдавшегося последние 10–20 лет. Увеличивается фрагментация мировой экономики, ее единство раскалывается, если сравнивать с периодом интенсивного развития финансовых рынков. Brexit, рост протекционизма, потенциальный распад так до конца и не сформированного Транстихоокеанского партнерства (ТТП) – такова современная картина.

В противоположность старой геополитике зарождается новая социальная экономика: снижение доверия к элитам, рост неравенства способствовали развитию популизма в политике, что делает непредсказуемым голосование на выборах и референдумах. Почти половина реформ, необходимых для стимулирования экономического роста, в развитых странах не проводится, указывает ОЭСР. Так же как и в странах с развивающейся экономикой. Это приводит к замедлению роста мировой торговли – по данным ВТО, за 2012–2014 гг. он был на одном из самых низких уровней за все время наблюдений. Протекционизм же, напротив, растет рекордными темпами. Схожая динамика и по инвестициям – по прогнозам UNCTAD, в 2016 г. прямые иностранные инвестиции снизятся на 10–15%. Экономические риски увеличивают нагрузку на бюджет, а рост военных расходов в мире ограничивает возможности бюджетной политики.

Центр экономического развития постепенно перемещается в Азию. Если в Америке и Европе происходит откат от глобализации, то в Азии этот процесс не останавливается и даже ускоряется. Роль Азии растет с точки зрения ее доли в мировом ВВП, влияния суверенных фондов, инвестиций. Тем не менее, даже несмотря на все возможные дивиденды от «поворота на Восток», России необходимо искать возможности реанимировать экономическое сотрудничество с Европой, которая для России остается ключевым торговым и инвестиционным партнером.

Александр Лосев,

генеральный директор УК «Спутник – управление капиталом»: Основными геополитическими факторами, негативно влияющими на мировые финансы, являются кризис глобализации и замедление мировой торговли. А также регионализация и национальный эгоизм, ведущие к появлению новых полюсов силы, главный из которых – Китай. Увеличивается опасность валютных войн, кибератак на банковские системы и формирования Китаем конкурирующих с США торговых союзов. Все это ставит под угрозу существование основанной на долларах мировой финансовой системы в том виде, в которой она функционирует уже не одно десятилетие. Ответные меры США по сдерживанию Китая и формирование нового «миропорядка» державами – претендентами на роль нового гегемона, более самостоятельная Европа, более нестабильный Ближний Восток, угроза распространения ядерного оружия и атак на инфраструктуру грозят наступлением хаоса и в мировых финансах.

Арташес Сивков,

исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса «Вымпелкома»: Мир стремительно меняется. По сравнению с 1990-ми гг. изменился образ жизни, меняются приоритеты бизнеса: на смену природным ресурсам приходят умные материалы, стратегическое планирование на 5–10 лет сменилось планированием на 2–3 года, физическая инфраструктура сменяется «облаком». Самая дорогая компания мира, Apple, в прямом материальном выражении производит в первую очередь облачное хранилище данных, то, чего не существует в материальной природе вещей.

75 лет понадобилось фиксированным телефонам, чтобы привлечь 50 млн пользователей. Angry Birds собрали столько же за 35 дней. Проникновение технологий настолько активно, что требует глубокого отдельного управления и развития.

Люди потребляют новые технологии с огромной скоростью, но сами изменения определяются природой человека, его желаниями, а не экономическими трендами. Это интересное отличие спроса на технологии от классического потребительского спроса. Новые секреты успеха – это гибкость процессов и принятия решений, простота коммуникаций, быстрые инвестиции. Это могут быть трансотраслевые решения (например, банк, страховая система, технологии коммуникаций и различные сервисные услуги в одной экосистеме).

Но развитие такой IT-индустрии необходимо не само по себе, а для комфортного перехода на новую, цифровую модель экономики. С учетом в том числе влияния самих технологий на развитие классических индустрий. Если мы хотим быть конкурентоспособными и совершить очередной технологический рывок, то мы должны вступить на этот путь. Выиграть важную битву за экономику мы можем на низовом уровне, уровне формирования потребительского поведения и подготовки среды для развития технологий.