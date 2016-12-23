Банки про финтех

Работающие в России банки пока спокойны и не считают финтехкомпании угрозой для своего бизнеса. Они готовы сами вкладывать в развитие удобных для клиентов сервисов, а если потребуется, то привлекать для этого стартапы. Своими козырями они считают регулирование, капитал, надежность и доверие клиентов. Консультанты готовы добавить ложку дегтя в бочку меда. Не стоит быть слишком уверенными и переоценивать лояльность клиентов (особенно молодых), призывают они банкиров

Наталия Масарская, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка:

Любые финансовые технологии, любая дополнительная конкуренция стимулирует развитие рынка. Несколько месяцев назад мы создали в банке «песочницу», предоставив небольшим компаниям возможность экспериментировать с сервисами, которые нам кажутся интересными и могут сделать какие-то операции более комфортными для клиента.

Но эти сервисы не могут заменить банк. Не думаю, что в ближайшие лет пять финтехкомпании составят конкуренцию банкам.

В первую очередь из-за жесткого регулирования финансового рынка. Если какой-то стартап начнет активно привлекать клиентов, то быстро попадет в поле зрения регуляторов, которые обяжут его соблюдать те же требования, что и банки.

Павел Чеботарев, руководитель центра инновационного развития Бинбанка:

Некоторое время назад мы в банке обсуждали, стоит ли бояться людей в джинсах и толстовках, которые на коленках создают финансово-технологический продукт, выводят его на рынок и пытаются забрать у банков часть доходов. Мы изучили международный опыт, российский опыт. И пришли к выводу: надо не бояться, а сотрудничать, предоставлять им наше API по различным продуктам (Application Programming Interface, позволяет получить доступ к сервису и запросить у него данные).

Если партнеры предлагают хорошие и работающие инструменты и сервисы, то мы можем их внедрять в своих банковских системах.

Для работы со стартапами в рамках группы «Самфар» был создан венчурный фонд, который помогает привлекать к работе финтехкомпании. Мы за то, чтобы побеждать вместе.

Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка:

Банкиры слишком долго находились в комфортной зоне и думают, что так и должно продолжаться. Тогда как финтехи показывают нам пример, которому мы можем следовать: настала пора меняться.

Ситуация с финтехстартапами в России отличается от Сингапура или Лондона. Россия пошла по нидерландскому пути: банки сами вкладывают большие деньги в инновации, не оставляя просторных ниш для развития финтехкомпаний. Если молодежь в толстовках может так эффективно работать, то я не вижу препятствий для банка создавать такие же команды и, соответственно, полезные продукты. Тем более что у банков есть неоспоримые преимущества – доверие и капитал. Стартапы пока не успели завоевать доверие потребителей, здесь они могут опереться на опыт банков.

Филип Гаджен, партнер, глава московского офиса Oliver Wyman:

В целом у меня впечатление, что вы все спокойно смотрите в будущее. Я хотел бы ложку дегтя в эту бочку меда влить. Опросы, проведенные недавно Oliver Wyman, показывают, что в России клиенты более довольны уровнем обслуживания цифровых банков и цифровых небанковских организаций, чем традиционных банков (см. графики на стр. 23). И именно поэтому появляется угроза оттока клиентов из традиционных банков с недостаточно развитыми цифровыми компетенциями.

Уже более половины клиентов банков готовы приобретать банковские продукты онлайн без визита в отделение и ставят продвинутые цифровые возможности на третье место по важности при выборе нового банка. Мы также подтвердили нашу гипотезу, согласно которой молодое поколение клиентов менее лояльно к своим банкам.