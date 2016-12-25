Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: Вкратце

Вкратце

Вручена переводческая премия «Мастер»

В Овальном зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино в Москве состоялась церемония вручения премии «Мастер-2016» гильдии «Мастера литературного перевода» за лучшие переводы произведений иностранной литературы на русский язык. Лауреатом премии «Мастер» в номинации «Проза» стала Ксения Старосельская. Она награждена за перевод книги Адама Водницкого «Провансальский триптих» (Издательство Ивана Лимбаха). В номинации «Поэзия» премию получили Георгий Ефремов за книгу «Томас Венцлова. Похвала острову. Избранные стихотворения. 1965–2015» (Издательство Ивана Лимбаха) и переводы стихов Гитиса Норвиласа, Йонаса Айстиса, Альфонсаса Ника-Нилюнаса («Иностранная литература», 2015, № 1) и Наталья Ванханен за перевод кубинских поэтов Гастона Бакеро, Синтио Витьера, Рейны Марии Родригес и Дульсе Марии Лойнаса («Иностранная литература», 2015, № 1). В номинации «Детская литература» награждены Дмитрий Карельский и Ольга Мяотс. Премия «Мастер» с 2006 г. присуждается гильдией «Мастера литературного перевода» при поддержке Президентского центра Б. Н. Ельцина («Ельцин-центр») и журнала «Иностранная литература». Colta.ru

Названы главные неудачники музыкальной индустрии 2016 г.

Американский журнал Forbes объявил самых больших неудачников в индустрии музыки в 2016 г. Ими стали британская рок-группа One Direction, из которой ради сольной карьеры ушел певец Зейн Малик, рэпер Канье Уэст, отменивший 21 концерт и потерявший из-за этого $10 млн, а также еще не состоявшийся концерт в честь инаугурации Дональда Трампа: он назван заведомо провальным, поскольку известные музыканты отказываются принимать в нем участие. Если бы победила Клинтон, на мероприятии могли бы выступить Кэти Перри, Бейонсе, Джей-Зи, Брюс Спрингстин и Дженнифер Лопес, которые поддерживали ее перед выборами. Избранный президент США заявил, что не хочет видеть знаменитостей на своей инаугурации. Lenta.ru

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