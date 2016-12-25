Два маленьких банка для ВТБ

ВТБ рассматривает возможность покупки двух небольших региональных банков при условии отсутствия у них финансовых проблем, сообщил президент госбанка Андрей Костин. По его словам, покупка возможна до завершения процесса присоединения «ВТБ 24» к ВТБ. «Банки не очень большие, и нагрузка будет не очень тяжелая», – сказал он. Костин также отметил, что не обсуждает участие в оздоровлении проблемных банков Татарстана. Reuters

Промежуточные дивиденды не нужны

Выплата промежуточных дивидендов банками может не потребоваться в 2017 г., если объем годовых дивидендов совпадет с прогнозом Минфина, заявил министр финансов Антон Силуанов. ВТБ и Газпромбанк в этом году выплатят промежуточные дивиденды на 25,4 млрд руб. на привилегированные акции, выпущенные для докапитализации. Интерфакс

Минфин приучит население к ОФЗ

Минфин рассчитывает разместить ОФЗ на 20–30 млрд руб. для населения в I квартале 2017 г., заявил министр финансов Антон Силуанов. «Хотим понять рынок, приучить население к тому, что они могут вкладываться не только в депозиты», – сказал чиновник. Силуанов также отметил, что помимо Сбербанка и ВТБ к выпуску могут присоединиться и другие банки. «Предложение Минфина правильное, поскольку направлено в первую очередь на повышение финансовой грамотности населения и привлечение на рынок новых инвесторов», – заявил директор инвестиционного департамента «ВТБ 24» Сергей Лукьянов. ТАСС, Ведомости

Богачи предпочитают инвестиции

Доля состоятельных клиентов Сбербанка, которые приобрели инвестиционные продукты, в декабре превысила 25%, говорится в сообщении госбанка. Инвестиционные продукты – это накопительное и инвестиционное страхование жизни, рентное страхование, доверительное управление, ПИФы и брокерское обслуживание. С конца 2015 г. доля инвестпродуктов в портфелях сбережений состоятельных клиентов банка выросла почти втрое – до 150 млрд руб. Banki.ru

«Союз» нашел капитал

Центробанк зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии обыкновенных акций банка «Союз», размещенных путем закрытой подписки, говорится в сообщении регулятора. Из сообщения банка следует, что он привлек в капитал 607,8 млн руб. Banki.ru

Улюкаев покинул совет ВТБ

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев направил в ВТБ заявление о добровольном выходе из состава наблюдательного совета банка, сообщила пресс-служба кредитной организации. «С настоящего момента он не участвует в работе этого управляющего органа», – отметили в ВТБ. На днях наблюдательный совет ВТБ избрал своим новым председателем Сергея Дубинина. Ранее наблюдательный совет банка возглавлял Улюкаев. В настоящее время экс-министр находится под домашним арестом. ТАСС