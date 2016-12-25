Операторам дали полгода

Правительство не будет смягчать закон Яровой. По проектам подзаконных актов к нему операторы и интернет-сервисы должны хранить разговоры и интернет-трафик за шесть месяцев

Минкомсвязи опубликовало на портале правовой информации проекты подзаконных актов, разъясняющих применение поправок в закон о связи, разработанных Ириной Яровой и Виктором Озеровым. Эти поправки обязывают операторов и интернет-сервисы («организаторы распространения информации») с 1 июля 2018 г. хранить полугодовое содержание всех сообщений, полученных или переданных их абонентами, – телефонные разговоры, текстовые сообщения и т. д.