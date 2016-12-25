Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: Операторам дали полгода

Операторам дали полгода

Правительство не будет смягчать закон Яровой. По проектам подзаконных актов к нему операторы и интернет-сервисы должны хранить разговоры и интернет-трафик за шесть месяцев
  • Елизавета Серьгина,
  • Павел Кантышев,
  • Олег Сальманов
  • / Ведомости
Операторам потребуются новые дата-центры для хранения полугодового трафика абонентов
Операторам потребуются новые дата-центры для хранения полугодового трафика абонентов
Д. Абрамов / Ведомости

Минкомсвязи опубликовало на портале правовой информации проекты подзаконных актов, разъясняющих применение поправок в закон о связи, разработанных Ириной Яровой и Виктором Озеровым. Эти поправки обязывают операторов и интернет-сервисы («организаторы распространения информации») с 1 июля 2018 г. хранить полугодовое содержание всех сообщений, полученных или переданных их абонентами, – телефонные разговоры, текстовые сообщения и т. д.

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