Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: МГТС поспорит с антенной

МГТС поспорит с антенной

МГТС снижает плату за минимальный телевизионный пакет до 99 руб. в месяц. Оператор хочет побороться за пользователей коллективных антенн
Ранее минимальный ТВ-тариф МГТС составлял 145 руб. (плюс 99 руб. – аренда приставки) за 132 канала
Ранее минимальный ТВ-тариф МГТС составлял 145 руб. (плюс 99 руб. – аренда приставки) за 132 канала
М. Стулов / Ведомости

МГТС предложила абонентам доступ к 79 телеканалам (в том числе и в HD-качестве) за 99 руб. в месяц. Это следует из материалов, опубликованных на сайте МГТС. Еще 99 руб. в месяц будет стоить аренда приставки для их просмотра, но тем, кто пользуется широкополосным интернет-доступом (ШПД) МГТС на скоростях от 50 Мбит/с, оператор предоставляет приставку бесплатно. На сайте МГТС говорится, что тариф на ШПД со скоростью 60 Мбит/с составляет 450 руб. в месяц.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото