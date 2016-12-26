МГТС поспорит с антенной

МГТС предложила абонентам доступ к 79 телеканалам (в том числе и в HD-качестве) за 99 руб. в месяц. Это следует из материалов, опубликованных на сайте МГТС. Еще 99 руб. в месяц будет стоить аренда приставки для их просмотра, но тем, кто пользуется широкополосным интернет-доступом (ШПД) МГТС на скоростях от 50 Мбит/с, оператор предоставляет приставку бесплатно. На сайте МГТС говорится, что тариф на ШПД со скоростью 60 Мбит/с составляет 450 руб. в месяц.

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