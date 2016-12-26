Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: Вкратце

«Вымпелком» утвердил программу бондов на сумму до 100 млрд руб.

«Вымпелком» утвердил программу биржевых облигаций серии 001P на сумму до 100 млрд руб. В рамках программы бонды могут размещаться сроком до 10 лет. Сама программа бессрочная. Сейчас в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд руб. и три выпуска классических облигаций на 35 млрд руб. Интерфакс

«Почта России» полностью разместила облигации на 1,1 млрд руб.

ФГУП «Почта России» завершило размещение семилетних биржевых облигаций с полугодовыми купонами серии БО-001Р-01 размером 1,1 млрд руб., говорится в сообщении почты. Сбор заявок на бумаги прошел 21 декабря. Ставки 1–14-го купонов установлены на уровне 5,07% годовых. Интерфакс