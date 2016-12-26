Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: «Яндекс.Новости» отфильтруют СМИ

«Яндекс.Новости» отфильтруют СМИ

«Яндекс.Новости» больше не будут показывать новости порталов, если те не зарегистрированы как СМИ. Таково требование закона о новостных агрегаторах
С 1 января «Яндекс» может показывать новости, созданные исключительно СМИ
С 1 января «Яндекс» может показывать новости, созданные исключительно СМИ
Евгений Разумный / Ведомости

Новостной агрегатор «Яндекс.Новости» сообщил о приостановке с 26 декабря показа новостей от СМИ, которые не подписали с компанией новое соглашение об информационном сотрудничестве. Вводить ограничения «Яндекс» вынуждают поправки в законодательстве для новостных агрегаторов, т. е. интернет-ресурсов, которые собирают, обрабатывают и распространяют информацию. Изменения вступят в силу с 1 января 2017 г. Они обязывают новостные агрегаторы с аудиторией свыше 1 млн уникальных пользователей нести ответственность за распространяемую информацию, кроме той, что дословно воспроизводит сообщения официально зарегистрированных в России СМИ. Самые известные новостные агрегаторы рунета – «Яндекс.Новости» и Google News.

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