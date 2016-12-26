Красный свет для турецких овощей

Россельхознадзор в этом году не снимет частичные ограничения на поставку овощей из Турции, заявил руководитель службы Сергей Данкверт. Пока, по его словам, служба не выработала механизм контроля за этой продукцией совместно с турецкими коллегами. Служба опасается, что через крупные предприятия, которым планируется разрешить поставки, будет поступать продукция с небольших непроверенных, пояснил Данкверт. Ранее он заявлял о возможности разрешения поставок из Турции баклажанов, перца, салата и кабачков. ТАСС

Агросектор растет

Сельхозпроизводство в России по итогам 2016 г. вырастет минимум на 4%, заявил президент России Владимир Путин. Эту динамику надо сохранить, добавил он. Интерфакс

Члены ЕАЭС хотят рекламировать вино в России

Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили возможность рекламировать вино и шаманское в российских СМИ для всех стран – участниц союза, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии. Сейчас согласно закону о рекламе такая возможность есть только у вин, произведенных в России из российского винограда. Российская сторона представит варианты изменения действующих правил до конца января 2017 г. Страны ЕАЭС (Киргизия, Армения, Белоруссия, Казахстан) практически не поставляют вина в Россию, замечает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз: на эти страны приходится около 1 млн л продаваемых в России вин, или 0,001% всех продаж. Ведомости

Минфин проследит за алкоголем

Производители и продавцы спиртосодержащих препаратов будут вести их учет и декларирование, заявил министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, предлагается запретить перемещение немаркированной алкогольной продукции, ввести внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию о продаже алкоголя через интернет, запретить продажу спиртосодержащей продукции через автоматы. Также будет усилена административная ответственность за незаконную продажу алкоголя физическими лицами, добавил Силуанов. ТАСС

Uber уехал в Аризону

Uber Technologies перенесла испытания беспилотных такси в Аризону после того, как регуляторы штата Калифорния отозвали у нее регистрацию на самоуправляемые автомобили. Uber получил поддержку губернатора штата Дага Дуки, который написал в Twitter: «Калифорния, может, вас и не хочет, а Аризона хочет!» Ранее власти Калифорнии пригрозили Uber судебным преследованием в том случае, если компания не получит специального разрешения для своих испытаний беспилотных такси. Руководство Uber не намеревалось исполнять требования властей. Интерфакс