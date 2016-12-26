Росавиация приостановила эксплуатацию SSJ100

Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких Sukhoi Superjet 100, в том числе «Аэрофлота», из-за дефекта стабилизатора, сообщил источник, знакомый с ситуацией. «С точки зрения регулярной эксплуатации выявленный дефект не является критическим, дефект был выявлен в ходе регулярной технической проверки согласно инструкциям. Тем не менее Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект», – сказал собеседник. По его словам, производитель – «Гражданские самолеты Сухого» – отреагировал оперативно: начаты работы по осмотру и анализу судов. Интерфакс

Вагит Алекперов получил предостережение

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что направила предостережение президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Алекперов в интервью «России 24» сделал прогноз, что в 2017 г. цены на бензин и дизельное топливо могут вырасти на 8–12%. Высказывание не отражает планов компании – это только предположение, как могут повлиять на рынок моторного топлива регуляторные факторы, не зависящие от производителей, объяснили в «Лукойле». Интерфакс

UC Rusal может рефинансировать $800 млн долга

UC Rusal в 2017 г. предстоит погасить или рефинансировать $800 млн, для этого компания рассматривает привлечение кредитов, а также использует публичные инструменты, заявила финансовый директор компании Александра Бурико. Согласно ноябрьской презентации UC Rusal в 2017 г. компании предстоит погасить $1,2 млрд, в том числе выплаты по синдицированному кредиту и кредиту Газпромбанка. UC Rusal досрочно погасит $200 млн синдикату в январе, говорит директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам компании Олег Мухамедшин. Чистый долг UC Rusal на 30 сентября составил $8,3 млрд. Интерфакс

Saudi Aramco готовит первичное размещение

Власти Саудовской Аравии могут продать до 49% акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco в течение 10 лет, сообщила саудовская газета «Аль-Иктисадия» со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве. Операция пройдет поэтапно в течение 10 лет после первичного размещения акций компании, намеченного на 2017–2018 гг. На первом этапе планируется разместить менее 5% Saudi Aramco. ТАСС