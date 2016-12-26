Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: Слова

Владимир Мединский

«Если решение голландского суда вступит в силу, то скифское золото у крымских музеев будет похищено. Другого слова здесь подобрать нельзя».

Министр культуры России считает решение о передаче коллекции крымских музеев Украине «глубоко ангажированным и юридически нелепым». (ТАСС)

Рамзан Кадыров

«Владимир Владимирович обязан принять участие в выборах, ибо это воля российского народа! Иной подход может иметь непредсказуемые последствия».

По мнению главы Чечни, «основанном на мнении всех ее жителей и миллионов россиян», Владимир Путин «должен быть президентом России и после 2018 г.». («Ведомости»)

Надежда Савченко

«Если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента?»

Депутат Верховной рады Украины, вышедшая недавно из партии «Батькивщина», объявила о создании собственной партии. («112 Украина»)