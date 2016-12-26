Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
985 млрд руб.
Останется в резервном фонде на конец 2016 г., заявил министр финансов Антон Силуанов, меньше, чем было запланировано, из-за укрепления рубля. А в фонде национального благосостояния (ФНБ) – 4,4 трлн руб. Ранее Минфин рассчитывал, что в резервном фонде в конце 2016 г. останется 1,1 трлн руб., а в ФНБ – 4,6 трлн. Интерфакс
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