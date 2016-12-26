«Хендэ» готовится к росту

ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в 2017 г. планирует выпустить 220 000 автомобилей, сообщает пресс-служба российского подразделения концерна. В этом году завод выпустил 207 000 автомобилей. Предприятие стабильно работает пять дней в неделю в три смены, ежедневный объем выпуска превышает 900 автомобилей. По итогам 2016 г. экспорт завода превысил 6700 автомобилей. Интерфакс

10 млрд руб. на депозиты

Комитет финансов на депозитном аукционе на СПВБ в пятницу разместил 5 млрд руб. на четыре дня, средневзвешенная ставка депозита составила 10,2% годовых. Банки подали восемь заявок на 33 млрд руб. по ставкам от 8,4 до 10,26%, удовлетворены три. Ставка депозита отсечения – 10,04%. Дополнительно в режиме депозитных торгов комитет разместил еще 5 млрд руб. на четыре дня по средневзвешенной ставке 10,04%. Ведомости

В Петербург на «Аэроэкспрессе»

ООО «Аэроэкспресс Пулково» возглавил директор по связям с общественностью ООО «Аэроэкспресс» (головная компания петербургского подразделения) Вадим Семикин. Основной владелец «Аэроэкспресса» с долей 45,84% – ООО «Дельта-транс-инвест» (структура «Трансгрупп АС»), 17,5% – у Искандера Махмудова, 7,5% – у Андрея Бокарева (оба также совладельцы «Трансгрупп»), 25% – у РЖД, 4,16% – у гендиректора компании Алексея Криворучко. Интерфакс