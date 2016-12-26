«Роделинда» и «Травиата» выиграли премию Casta Diva

Объявлены лауреаты премии Casta Diva за 2015 и 2016 гг. В номинации «Событие года» победили опера Генделя «Роделинда» (2015) Большого театра в копродукции с Английской национальной оперой под управлением Кристофера Мулдса и в постановке Ричарда Джонса и опера Верди «Травиата» (2016) Пермского театра оперы и балета под управлением Теодора Курентзиса и в постановке Роберта Уилсона. «Организационные изменения в работе премии обусловили новые сроки решения жюри, которое должно было подвести итоги сразу двух годов – 2015-го и 2016-го, – сообщается в комментарии жюри Casta Diva. – «Роделинда» Генделя (Большой театр) с помощью английской команды постановщиков и артистов стала заметным шагом в освоении барочного репертуара для российской сцены. Другой ход сделала «Травиата» Пермского театра: выйдя из привычного формата лирико-психологической оперы, спектакль оказался в пространстве ритуального, в идеальном видении – сакрального театра». Также лауреатами премии Casta Diva по итогам двух лет стали оперные певцы Наталья Мурадымова, Дмитрий Ульянов, Татьяна Сержан, Ильдар Абдразаков. «Кавалером оперы» назван Дмитрий Хворостовский. Церемония награждения и концерт победителей, в том числе лауреатов прошлых лет, состоятся 6 октября 2017 г. в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко в Москве. Colta.Ru

Лекс Лютор и Королева Ипполита появятся в «Лиге справедливости»

Студия Warner Bros. назвала новых актеров фильма «Лига справедливости: Часть 1». Ими стали Джесси Айзенберг, который исполнит роль Лекса Лютора, а также Конни Нильсен, которая сыграет предводительницу амазонок Королеву Ипполиту. Фильм расскажет о Бэтмене и Супермене, которые понимают, что не могут справиться со всеми проблемами в одиночку, поэтому создают совершенно новую команду, собрав в ней самых могущественных защитников человечества. THR.Ru