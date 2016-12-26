«Усть-Луга» расплачивается

ОАО «Компания Усть-Луга» (девелопер и управляющая компания порта Усть-Луга) планирует в I квартале 2017 г. полностью выплатить остатки долга перед правительством Ленобласти, сообщил председатель совета директоров компании Валерий Израйлит. Из долга в 532 млн руб., по его словам, уже удалось выплатить две трети, до конца года планируется еще один транш, после чего останется около 150–160 млн руб. Интерфакс

ГУП «ТЭК СПб» займет 2,5 млрд руб.

Банк ВТБ предоставит ГУП «ТЭК Петербурга» пять кредитных линий в размере 500 млн руб. каждая по ставке 9,86% годовых. В конкурсе участвовали также Сбербанк, ВБРР. ГУП «ТЭК СПб» привлекает средства на год. Интерфакс