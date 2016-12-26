Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Вкратце

«Роснефть» размещает бонды

«Роснефть» размещает облигации на 20 млрд руб., ставка первого купона – 9,5% годовых, сообщила компания. Бумаги размещаются по программе облигаций на 1,07 трлн руб. В начале декабря компания уже разместила облигации на 600 млрд руб. Интерфакс

«Уральские авиалинии» увеличивают парк

Авиакомпания «Уральские авиалинии» (четвертая в России по пассажиропотоку) до 2020 г. планирует увеличить парк почти на треть – с 38 до 50 самолетов, сообщила пресс-служба компании. «Уральские авиалинии» летают на самолетах Airbus: в парке авиакомпании 20 самолетов А320, 11 – А321, 7 – А319. Ведомости

«Роснефть» продает НПЗ и АЗС на Украине

Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской Glusco Energy S.A. купить у «Роснефти» Лисичанский НПЗ (ЧАО «Линик»; мощность переработки 7 млн т в год) и сеть автозаправочных станций (ООО «Восток»; 141 объект в 12 областях страны) на Украине. Glusco разрешено купить более 50% акций Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd (обе – Кипр), которым принадлежат соответственно «Линик» и ООО «Восток». Интерфакс