АСВ ищет кредит Марин Ле Пен

Первый чешско-российский банк (ПЧРБ) переуступил третьему лицу кредит, выданный французской правой партии «Национальный фронт», сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). ПЧРБ выдал кредит осенью 2014 г., его сумма – 9 млн евро. Теперь же АСВ пытается взыскать его в суде. «До даты отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций права требования по кредитному договору французской партии «Национальный фронт» уступлены банком третьему лицу», – заявили в агентстве. Сейчас лидером французской правой партии является Марин Ле Пен, дочь основателя движения Жан-Мари Ле Пена (отстранен от членства в этой политической организации в ноябре). На последних выборах в Европарламент «Национальный фронт» набрал 25,4% голосов избирателей. RNS, Ведомости