Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Вкратце

Вкратце

Fitch оценил возможные риски от сделки «Мегафона» с Mail.ru

Приобретение компанией «Мегафон» контрольной доли в Mail.ru Group Limited может оказать умеренное давление на уровень долга «Мегафона», говорится в сообщении Fitch Ratings. Однако ожидается, что скорректированный чистый левередж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) у оператора останется ниже принятого Fitch триггерного уровня к понижению рейтинга в 3x в 2017–2020 гг. Интерфакс

Китай борется с пиратами

Государственное управление по делам авторского права Китая закрыло 290 пиратских сайтов в июле – ноябре этого года в рамках реализации специальной кампании по борьбе с онлайн-пиратством. Интерфакс

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