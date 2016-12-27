«Боярышник» под запретом

Запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией вступил в силу, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции. Под запрет не попадает парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости. Интерфакс

Лекарства с наценкой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила завышение цен на 90 препаратов от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза, сообщила служба. ФАС проводит сравнительный анализ цен на лекарственные препараты в России и других странах, который состоит из трех этапов: сравнение цен на лекарства, включенные в перечень «7 высокозатратных нозологий», анализ цен, которые используются при лечении ВИЧ, гепатитов, туберкулеза, а также анализ цен на вакцины, которые используются в рамках календаря прививок и госпрограмм. На 24 декабря 2016 г. снижены цены на 88 лекарственных препаратов. ТАСС

950 киосков ушли с молотка

Право торговли в 950 киосках получили предприниматели через аукционы Единой торговой площадки Москвы в 2016 г., сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Для участия в аукционах было подано 5500 заявок. В среднем на лот претендовали 5–6 участников, среднее превышение итоговой цены над стартовым значением составило 210%», – сказал Дегтев. Наибольшая конкуренция была за киоски с назначением «Овощи и фрукты». В среднем на лот претендовали до 16 участников, среднее превышение финальной стоимости над стартовой – 900%. Интерфакс

ФАС частично аннулировала аукцион по рыбным квотам

ФАС России частично аннулировала результаты аукциона Росрыболовства по распределению рыбных квот. Причина – агентство незаконно отказало некоторым участникам в допуске к участию в аукционе, сообщила ФАС.

Как уточнила пресс-служба ФАС, речь идет о результатах торгов по двум лотам. Дело было рассмотрено по жалобе СПК «Рыболовецкий колхоз «Беломор» на проведение аукциона в Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах. ФАС выдала предписание об аннулировании результатов аукциона по спорным лотам, Росрыболовство его исполнило. Интерфакс

Куры вместо уток

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» закрыл проект по выращиванию утки из-за низкого спроса, сообщила компания. Производство составляло 1200 т утиного мяса в год. Как сообщил представитель холдинга, фермы в Белгородской области будут перепрофилированы на производство бройлера крупных пород. Ведомости