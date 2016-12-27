«Роснефть» покупает «Таргин» за 4,1 млрд руб.

«Роснефть» купит у АФК «Система» нефтесервисную компанию «Таргин» не дороже 4,1 млрд руб., сообщили «Роснефть» и «Система». Последняя отмечает, что цена сделки – до 4,1 млрд руб. «с возможностью корректировки по результатам проведения due diligence актива». Интерфакс

«Мечел» продлил срок кредита ВТБ

«Мечел» договорился с ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредиту до 2022 г., сообщили банк и компания. «Мечел» перенес начало выплаты 70,2 млрд руб. на 2020 г. и пересмотрел с ВТБ условия по торговому финансированию на 45 млн евро. Ранее компания продлила до 2020 г. начало выплат по кредитам Сбербанка и Газпромбанка. Ведомости

«Газпром» и трубники договорились

«Газпром» и производители труб переходят на формульное ценообразование на соединительные детали трубопроводов, сообщил «Газпром». Документы расширяют действие соглашений о формуле расчета цены на трубы большого диаметра. Формула расчета цены на соединительные детали труб будет использоваться с 1 января 2017 г. для определения начальных (максимальных) цен при проведении тендеров среди поставщиков «Газпрома». Ведомости

Белоруссия согласилась на индексацию

Белорусская «Полоцктранснефть Дружба» согласилась на предложения «Транснефти» индексировать тариф на прокачку нефти из России по территории Белоруссии в 2017 г. на 11,76%, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. По его информации, «Полоцктранснефть» передает свое согласие в регулирующие органы Белоруссии. Демин также добавил, что белорусская «Гомельтранснефть Дружба» на предлагаемую индексацию в 5,8% не согласна. Интерфакс

«Алроса» корректирует бюджет

Наблюдательный совет «Алросы» поручил топ-менеджменту при формировании бюджета 2017 г. предусмотреть увеличение продаж основной продукции на $108 млн, сообщила компания. Долгосрочные финансовые вложения поручено сократить на 3 млрд руб., капвложения – на 1,4 млрд руб. Фонд оплаты труда и страховых взносов должен быть ограничен уровнем 48,485 млрд руб. Корректировку поддержало большинство госпредставителей, президент «Алросы» Андрей Жарков голосовал против. Он считает корректировку некоторых статей «сильной и неоправданной», объяснил источник, знакомый с подготовкой мнений участников совета. Интерфакс