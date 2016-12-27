Лукавое сопоставление

На статью «Неравные итоги реформ» (№ 242 от 23.12.2016, стр. 06)

В 1989 г. я уже работал и вел самостоятельное хозяйство. Но я нахожу крайне затруднительным сопоставить свои доходы тогда и теперь. Я помню свою зарплату в тогдашних рублях, но структура расходов, относительная стоимость товаров и услуг, даже первой необходимости, радикально отличались от нынешних. Квартплата и транспорт были дешевле, а одежда и прочие товары длительного пользования – намного дороже по отношению к продуктам. На все это накладывался тотальный дефицит, так что цены имели больше теоретическое значение. Если невозможно получить надежные данные на микроуровне, какова достоверность выводов на макроуровне?

И второе замечание. «Больше всего от реформ выиграло опять-таки наиболее образованное и обеспеченное меньшинство». В статье неявно подразумевается, что богатые в 1989, 2008 и 2016 гг. – это одни и те же люди. Олигархи – да. А в отношении остальных есть исследование, и оно упоминалось в других докладах ЕБРР, что в России достаточно большая мобильность между децилями по доходам.

Андрей Кузьменко, Москва

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