Саммит без Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно проигнорировал проходившие в Санкт-Петербурге в понедельник заседания высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Не было на них и других белорусских представителей. «Думаю, что нам было бы некорректно говорить о причинах. Это должна делать пресс-служба президента Белоруссии», – прокомментировал ситуацию по просьбе «Ведомостей» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пресс-службе Лукашенко ответить на вопрос «Ведомостей» затруднились.

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