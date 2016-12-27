Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Саммит без Минска

Саммит без Минска

На повестке саммита ЕАЭС отсутствие Лукашенко почти не сказалось
На повестке саммита ЕАЭС отсутствие Лукашенко почти не сказалось
Пресс-служба президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно проигнорировал проходившие в Санкт-Петербурге в понедельник заседания высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Не было на них и других белорусских представителей. «Думаю, что нам было бы некорректно говорить о причинах. Это должна делать пресс-служба президента Белоруссии», – прокомментировал ситуацию по просьбе «Ведомостей» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пресс-службе Лукашенко ответить на вопрос «Ведомостей» затруднились.

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