Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

5,6%

Составит инфляция по итогам 2016 г. согласно пересмотренной оценке Минэкономразвития (прошлый прогноз – 5,8%), говорится в мониторинге министерства. Снижение прогноза связано с укреплением рубля и сохранением низкого потребительского спроса, указывает Минэкономразвития. В ноябре инфляция сохранилась практически на уровне октября и составила 0,44% (в октябре – 0,43%). Интерфакс