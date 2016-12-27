Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
5,6%
Составит инфляция по итогам 2016 г. согласно пересмотренной оценке Минэкономразвития (прошлый прогноз – 5,8%), говорится в мониторинге министерства. Снижение прогноза связано с укреплением рубля и сохранением низкого потребительского спроса, указывает Минэкономразвития. В ноябре инфляция сохранилась практически на уровне октября и составила 0,44% (в октябре – 0,43%). Интерфакс
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