Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

17%

Составил прирост средней зарплаты в Крыму в 2016 г., сообщил президент республики Сергей Аксенов. На ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что зарплаты в Крыму ниже средних по России. Если средняя зарплата в стране составляет 35 000 руб., в Республике Крым – 24 500 руб., в Севастополе – чуть более 25 000 руб. Интерфакс

Малым клиентам Татфондбанка дадут помощь

Правительство Татарстана поможет малым и средним предприятиям, средства которых зависли в Татфондбанке, выплатить зарплаты и налоги. На эти цели правительство выделяет 1 млрд руб. Оно дофинансирует фонд поддержки предпринимательства, чтобы в упрощенном порядке предоставлять микрозаймы малым предприятиям – клиентам Татфондбанка, сообщил министр экономики Татарстана Артем Здунов.

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