Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
17%
Составил прирост средней зарплаты в Крыму в 2016 г., сообщил президент республики Сергей Аксенов. На ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что зарплаты в Крыму ниже средних по России. Если средняя зарплата в стране составляет 35 000 руб., в Республике Крым – 24 500 руб., в Севастополе – чуть более 25 000 руб. Интерфакс
Малым клиентам Татфондбанка дадут помощь
Правительство Татарстана поможет малым и средним предприятиям, средства которых зависли в Татфондбанке, выплатить зарплаты и налоги. На эти цели правительство выделяет 1 млрд руб. Оно дофинансирует фонд поддержки предпринимательства, чтобы в упрощенном порядке предоставлять микрозаймы малым предприятиям – клиентам Татфондбанка, сообщил министр экономики Татарстана Артем Здунов.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров