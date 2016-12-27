Гендиректора РАО утвердили чиновники

Максим Дмитриев был избран гендиректором на альтернативной конференции РАО еще в августе
Антон Новодережкин / ТАСС
Минюст принял решение о регистрации Максима Дмитриева гендиректором Российского авторского общества (РАО), сообщил «Ведомостям» представитель министерства. По его словам, решение о внесении в Единый госреестр юридических лиц изменений о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени РАО, было принято в пятницу, 23 декабря. Фактически это означает отстранение Сергея Федотова, который до сих пор занимал эту должность, от своих обязанностей.