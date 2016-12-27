Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Гендиректора РАО утвердили чиновники

Гендиректора РАО утвердили чиновники

Минюст зарегистрировал новым гендиректором Российского авторского общества Максима Дмитриева. Авторский совет РАО называет ситуацию рейдерским захватом
Максим Дмитриев был избран гендиректором на альтернативной конференции РАО еще в августе
Максим Дмитриев был избран гендиректором на альтернативной конференции РАО еще в августе
Антон Новодережкин / ТАСС

Минюст принял решение о регистрации Максима Дмитриева гендиректором Российского авторского общества (РАО), сообщил «Ведомостям» представитель министерства. По его словам, решение о внесении в Единый госреестр юридических лиц изменений о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени РАО, было принято в пятницу, 23 декабря. Фактически это означает отстранение Сергея Федотова, который до сих пор занимал эту должность, от своих обязанностей.

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