Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
22 млн жителей России
Покупали легальный контент в интернете в 2016 г., в 2013 г. таких было лишь 8 млн, следует из сообщения Минкомсвязи по итогам года. В результате рынок онлайн-видео в рунете за год вырос на 20% до 4,5 млрд руб., музыки – на 20% до 2,8 млрд руб., игр – на 14% до 53 млрд руб., а электронных книг – на 43% до 2,3 млрд руб. Ведомости
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