Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

22 млн жителей России

Покупали легальный контент в интернете в 2016 г., в 2013 г. таких было лишь 8 млн, следует из сообщения Минкомсвязи по итогам года. В результате рынок онлайн-видео в рунете за год вырос на 20% до 4,5 млрд руб., музыки – на 20% до 2,8 млрд руб., игр – на 14% до 53 млрд руб., а электронных книг – на 43% до 2,3 млрд руб. Ведомости

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото