Цифры. Тенденции. События

22 млн жителей России

Покупали легальный контент в интернете в 2016 г., в 2013 г. таких было лишь 8 млн, следует из сообщения Минкомсвязи по итогам года. В результате рынок онлайн-видео в рунете за год вырос на 20% до 4,5 млрд руб., музыки – на 20% до 2,8 млрд руб., игр – на 14% до 53 млрд руб., а электронных книг – на 43% до 2,3 млрд руб. Ведомости