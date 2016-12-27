Эрмитаж обнаружил скульптуру из Берлина, потерянную после войны

Сотрудники Государственного Эрмитажа будут исследовать вместе с коллегами из Германии древнеримскую скульптуру «Виктория Кальватоне» из музеев Берлина, которая считалась потерянной в годы Второй мировой войны, но недавно была найдена в запасниках Эрмитажа с неправильной маркировкой. Об этом сообщили в пресс-службе музея. «Потерянная в годы войны скульптура «Виктория Кальватоне» из Античного собрания Государственных музеев Берлина, которая до 1939 г. находилась в Старом музее на Музейном острове в Берлине, была в ходе научных исследований снова обнаружена в России. Эрмитаж и германские коллеги договорились о совместном исследовании скульптуры, которая была перемещена в Россию и недавно выделена из общей массы скульптурных памятников для специального исследования и реставрации», – сказали в пресс-службе. ТАСС

Продюсер призвал увеличить госфинансирование

Государственное финансирование кинематографа должно быть увеличено примерно в 2 раза, чтобы можно было снимать за год 8–10 крупнобюджетных картин, способных создать конкуренцию кинематографу США в прокате, заявил продюсер Ренат Давлетьяров на пресс-конференции, посвященной итогам года российского кино. «Я считаю, что государственное финансирование кинематографа должно быть увеличено примерно в 2 раза, на эти деньги надо проводить специальный отдельный конкурс для больших картин примерной стоимостью 300–400 млн руб.», – сказал Давлетьяров. Он подчеркнул, что ни один исторический фильм, фильм-аттракцион невозможно создать на 50–60 млн руб. (такова сейчас средняя стоимость российских фильмов). «Если мы не будем иметь таких крупнобюджетных 8–10 картин в год, ни о какой конкуренции с американским кино в прокате не может быть и речи». По мнению продюсера, первична на сегодняшний день поддержка массового кино, чтобы «у зрителя выработался рефлекс покупать билеты на российские фильмы». РИА Новости