Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Вкратце

Вкратце

Эрмитаж обнаружил скульптуру из Берлина, потерянную после войны

Сотрудники Государственного Эрмитажа будут исследовать вместе с коллегами из Германии древнеримскую скульптуру «Виктория Кальватоне» из музеев Берлина, которая считалась потерянной в годы Второй мировой войны, но недавно была найдена в запасниках Эрмитажа с неправильной маркировкой. Об этом сообщили в пресс-службе музея. «Потерянная в годы войны скульптура «Виктория Кальватоне» из Античного собрания Государственных музеев Берлина, которая до 1939 г. находилась в Старом музее на Музейном острове в Берлине, была в ходе научных исследований снова обнаружена в России. Эрмитаж и германские коллеги договорились о совместном исследовании скульптуры, которая была перемещена в Россию и недавно выделена из общей массы скульптурных памятников для специального исследования и реставрации», – сказали в пресс-службе. ТАСС

Продюсер призвал увеличить госфинансирование

Государственное финансирование кинематографа должно быть увеличено примерно в 2 раза, чтобы можно было снимать за год 8–10 крупнобюджетных картин, способных создать конкуренцию кинематографу США в прокате, заявил продюсер Ренат Давлетьяров на пресс-конференции, посвященной итогам года российского кино. «Я считаю, что государственное финансирование кинематографа должно быть увеличено примерно в 2 раза, на эти деньги надо проводить специальный отдельный конкурс для больших картин примерной стоимостью 300–400 млн руб.», – сказал Давлетьяров. Он подчеркнул, что ни один исторический фильм, фильм-аттракцион невозможно создать на 50–60 млн руб. (такова сейчас средняя стоимость российских фильмов). «Если мы не будем иметь таких крупнобюджетных 8–10 картин в год, ни о какой конкуренции с американским кино в прокате не может быть и речи». По мнению продюсера, первична на сегодняшний день поддержка массового кино, чтобы «у зрителя выработался рефлекс покупать билеты на российские фильмы». РИА Новости

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото