Два зампреда ЦБ перешли в прямое подчинение Набиуллиной

Заместители председателя ЦБ Владимир Чистюхин и Ольга Скоробогатова будут подчиняться напрямую председателю регулятора Эльвире Набиуллиной, следует из материалов ЦБ. Ранее деятельность Чистюхина курировал первый зампред Сергей Швецов, деятельность Скоробогатовой – первый зампред Георгий Лунтовский. Изменение структуры управления связано с реорганизацией бизнес-процессов, происходящих в Банке России, поясняет пресс-служба регулятора. Прямое подчинение председателю позволит оптимизировать систему управления и повысить оперативность решения вопросов, продолжает представитель ЦБ. И указывает, что совершенствование системы надзора за банками требует более сложной структуры управления. ТАСС

ВТБ заработал 45,5 млрд руб. за 11 месяцев

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 11 месяцев 2016 г. выросла в 15,2 раза и составила 45,5 млрд руб. За ноябрь банк заработал 7,5 млрд руб., по сравнению с ноябрем 2015 г. прибыль сократилась на 31,2%. Активы группы ВТБ на конец ноября достигли 12,98 трлн руб., увеличившись на 3,2% в ноябре и сократившись на 4,8% с начала 2016 г. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банка составила 6,8%, сократившись в ноябре на 10 б. п. и увеличившись на 50 б. п. с начала 2016 г. ТАСС

Связь-банк увеличил капитал

ЦБ зарегистрировал итоги допэмиссии акций Связь-банка объемом 15,9 млрд руб., говорится в сообщении банка. Связь-банк полностью разместил 7,9 трлн обыкновенных акций номиналом 0,002 руб. Таким образом, уставный капитал Связь-банка увеличился в 1,5 раза – до 45 млрд руб. с 29 млрд руб. Внешэкономбанк сейчас ведет подготовку Связь-банка к продаже. Интерфакс