«Ростелекому» не нужно наращивать долю в Tele2

Президент «Ростелекома» Сергей Калугин считает, что достичь синергии с дочерним «Т2 РТК холдингом» (бренд Tele2) возможно без увеличения пакета в компании. В настоящее время «Ростелекому» принадлежит 45% Tele2. По словам Калугина, между мобильным и фиксированным бизнесом есть определенная, и немалая, синергия, прежде всего в продукте, в маркетинге. Так, ранее стороны подписали соглашение об MVNO (виртуальный оператор мобильной связи) с Tele2 и теперь могут продавать сами услуги квадроплей (телефон, интернет, мобильная связь и ТВ). Интерфакс

Глава Еврокомиссии призывает Google и Facebook к борьбе с фейками

Крупные социальные сети, такие как Facebook, и другие интернет-гиганты, включая Google, должны последовательно бороться с фейковыми новостями и дезинформацией, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиагруппе Funke. Он напомнил, что соцсети брали на себя обязательство разработать меры, которые помешают распространению фейковых сообщений, например во время предвыборных кампаний. «Мы проверим, как это может быть реализовано», – сказал глава Еврокомиссии. Интерфакс

Азиатские инвесторы приобретают 10% сервиса HERE

Три азиатских инвестора, включая китайскую интернет-компанию Tencent Holdings, китайскую фирму NavInfo Co и сингапурский фонд GIC, достигли соглашения о покупке 10%-ной доли картографического сервиса HERE. Сумма сделки, завершение которой ожидается в первой половине 2017 г., не разглашается. В прошлом году HERE был приобретен у Nokia консорциумом германских автопроизводителей, включающим Audi AG, BMW AG и Daimler AG, за 2,5 млрд евро. В рамках сделки HERE намерен создать совместное предприятие с NavInfo, также занимающейся картографическим бизнесом. Tencent рассматривает возможность использования услуг HERE для своих продуктов и сервисов. Интерфакс

ФАС рассмотрит дело против Microsoft 14 февраля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила рассмотрение дела в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на 14 февраля. Ранее сообщалось, что ФАС отложила заседание на конец января по ходатайству самого Microsoft и в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств. Жалоба на Microsoft была подана производителем антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского». Компания пожаловалась на то, что Microsoft сократил время обеспечения совместимости антивирусного ПО сторонних разработчиков с операционной системой Microsoft до шести дней с двух месяцев. Перед тем как подать жалобу в ФАС, компания вела долгие переговоры с Microsoft, но они оказались безуспешными. Интерфакс