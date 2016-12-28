Пас поперек поля

ФАС сообщила, что одобрила ходатайство общества «Динамо» о приобретении 74% голосующих акций футбольного клуба «Динамо-Москва». Доля общества «Динамо» в клубе увеличится до 99,996%. Общество «Динамо» не предоставило комментарии. «Ходатайство в ФАС было подано на случай, если бы президиум центрального совета «Динамо» 22 декабря согласился с предложением ВТБ о передаче акций ФК «Динамо» обществу «Динамо», – объясняет человек, близкий к одной из сторон готовящейся сделки.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров