Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Пас поперек поля

Пас поперек поля

ФАС разрешила Всероссийскому спортивно-физкультурному обществу «Динамо» купить 74% ФК «Динамо-Москва», но предложение ВТБ о продаже клуба еще не принято
ФАС разрешила Всероссийскому спортивно-физкультурному обществу «Динамо» купить 74% ФК «Динамо-Москва»
ФАС разрешила Всероссийскому спортивно-физкультурному обществу «Динамо» купить 74% ФК «Динамо-Москва»
Владимир Федоренко / РИА Новости

ФАС сообщила, что одобрила ходатайство общества «Динамо» о приобретении 74% голосующих акций футбольного клуба «Динамо-Москва». Доля общества «Динамо» в клубе увеличится до 99,996%. Общество «Динамо» не предоставило комментарии. «Ходатайство в ФАС было подано на случай, если бы президиум центрального совета «Динамо» 22 декабря согласился с предложением ВТБ о передаче акций ФК «Динамо» обществу «Динамо», – объясняет человек, близкий к одной из сторон готовящейся сделки.

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