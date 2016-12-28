Пас поперек поля

ФАС разрешила Всероссийскому спортивно-физкультурному обществу «Динамо» купить 74% ФК «Динамо-Москва»
Владимир Федоренко / РИА Новости
ФАС сообщила, что одобрила ходатайство общества «Динамо» о приобретении 74% голосующих акций футбольного клуба «Динамо-Москва». Доля общества «Динамо» в клубе увеличится до 99,996%. Общество «Динамо» не предоставило комментарии. «Ходатайство в ФАС было подано на случай, если бы президиум центрального совета «Динамо» 22 декабря согласился с предложением ВТБ о передаче акций ФК «Динамо» обществу «Динамо», – объясняет человек, близкий к одной из сторон готовящейся сделки.