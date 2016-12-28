«Нацимбио» хочет создать СП с индийской Cipla

Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио», входит в «Ростех») планирует создать совместное предприятие с индийской компанией для организации в России полного производственного цикла лекарств, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Подписание соответствующего соглашения, как ожидается, произойдет в I квартале следующего года. Речь идет о договоренностях по локализации препаратов для лечения ВИЧ-инфекции с индийской Cipla, уточнил представитель «Нацимбио». Интерфакс, Ведомости

Авдеев купил ОПИН

Группа «Онэксим» бизнесмена Михаила Прохорова продала 90,99% девелопера «Открытые инвестиции» (ОПИН) структурам Романа Авдеева – владельца Московского кредитного банка. «Онэксим» реализовал все принадлежащие ему акции ОПИН, покупатель получил права на земельный банк и все девелоперские проекты, включая проект «Торпедо», – сообщил «Онэксим». Сумму сделки компании не раскрыли. Авдеев планирует реструктурировать бизнес ОПИН через продажу или выделение в отдельное направление сельскохозяйственного бизнеса, сообщила пресс-служба компании «Россиум», структуры Авдеева. Reuters, ТАСС