Авиасообщение с Египтом возобновится в начале следующего года

Министр транспорта Максим Соколов считает, что в начале следующего года регулярное авиасообщение с Египтом может быть возобновлено. Решение принималось руководством страны на основании представленных материалов и заключений экспертной группы, подчеркнул министр. По его словам, соглашение по авиабезопасности с египетской стороной практически согласовано. Интерфакс

«Норникель» закупает советскую медь

«Норникель» купит у «Ростеха» 1,5 млн т концентрата меди за 67,5 млрд руб., объявили компании. Речь идет о концентрате, который был произведен еще в советские годы и поставлен в стратегический запас государства. «Норникель» планирует оплатить покупку примерно равными траншами в течение четырех лет. Дополнительное сырье уже включено в производственный план компании на 2017–2018 гг. К 2018 г. компания намерена увеличить производство меди на 28% до 440 000 т. Ведомости

Директор «Роснефти» получил независимость

Управляющий директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг меняет статус в совете директоров «Роснефти» с представителя государства на независимого директора. Распоряжение 23 декабря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Варниг станет третьим независимым директором «Роснефти». Ранее у госкомпании было два независимых директора: профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин и ветеран ExxonMobil Дональд Хамфриз. Интерфакс

OPAL загрузили на 87%

Газопровод OPAL (восточный отвод от магистрали «Северный поток») во вторник к вечеру вышел на загрузку в 87,3% (общая пропускная способность – 36 млрд куб. м в год), свидетельствуют данные оператора магистрали OPAL Gastransport GmbH. Суммарная загрузка морской магистрали «Северный поток» (сдает газ в отводы OPAL и NEL) впервые за пятилетнюю историю ее коммерческой эксплуатации достигла 101%. Интерфакс

«Газпром нефть» рассчитывает на лицензии «Газпрома»

«Газпром нефть» в I квартале 2017 г. рассчитывает получить от «Газпрома» две лицензии на участках на суше, сообщил предправления «Газпром нефти» Александр Дюков. «С одной стороны – решения приняты, с другой стороны – передача лицензий пока не завершена», – сказал Дюков. Он отметил, что это участки, «которые содержат нефть». Интерфакс