Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Поправки

В статье «Пивовары делятся на больших и растущих» (№ 244 от 27.12.2016, стр. 19) следует читать: «Представители пивоварен «Сан Инбев» и Efes Rus считают, что сегодня доля крафтового пива на российском рынке только приближается к 1%».

В статье «Гуцериев и семейные миллиарды» (№ 243 от 26.12.2016, стр. 20) cледует читать: «В портфеле НПФ «Будущее» есть акции «Европлана» на 734 млн руб., подтвердил представитель фонда. Это примерно 0,9% капитала компании».

Редакция приносит извинения.