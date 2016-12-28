Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Слова

Мария Захарова

«Значительную часть [участников] будут составлять те самые вооруженные группировки, которые принято называть вооруженной оппозицией».

Представитель МИД России сообщила, что «как раз сейчас прорабатывается и определяется» состав участников межсирийских переговоров в Астане. («РИА Новости»)

Дмитрий Песков

«Пока никаких решений нет, информация не соответствует действительности. Информации о том, когда решение будет принято, нет».

Пресс-секретарь президента опроверг сообщения СМИ о назначении послом России в Турции полпреда президента в Приволжском округе Михаила Бабича. («Ведомости»)

Ярослав Качиньский

«Нужно назвать это прямо: это была попытка путча. До нас и раньше доходили сигналы о возможной попытке захвата власти».

По мнению лидера правящей в Польше партии «Закон и справедливость», с помощью беспорядков 16 декабря оппозиция хотела сорвать принятие бюджета. («Интерфакс»)