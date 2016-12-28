Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
1,4 трлн руб.
Составил дефицит консолидированного бюджета в январе – ноябре, сообщил Минфин: доходы – 24,1 трлн, расходы – 23,7 трлн. Нефтегазовые – 4,35 трлн руб., ненефтегазовые – 19,744 трлн. Ненефтегазовый дефицит составил 5,76 трлн руб. Интерфакс
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