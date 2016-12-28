Цифры. Тенденции. События

875 939 безработных

Было зарегистрировано в России на 21 декабря 2016 г., сообщает Минтруд. Это на 1,6% больше, чем неделей раньше. Рост безработицы произошел в 81 регионе, в четырех она снизилась. По состоянию на 21 декабря суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время или отправленных в отпуска по соглашению сторон, составила 259 106 человек. Ведомости