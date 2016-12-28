Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
875 939 безработных
Было зарегистрировано в России на 21 декабря 2016 г., сообщает Минтруд. Это на 1,6% больше, чем неделей раньше. Рост безработицы произошел в 81 регионе, в четырех она снизилась. По состоянию на 21 декабря суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время или отправленных в отпуска по соглашению сторон, составила 259 106 человек. Ведомости
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