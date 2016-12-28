Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: События года

Тони Эрдманн

Главная каннская сенсация этого года (скандально оставленная жюри без наград), картина немецкой постановщицы Марен Аде пленяет удивительной пластичностью, подвижностью границ условного и реального.

В гостях. Европа

Новый серийный проект лидеров европейского театра, группы Rimini Protokoll, был показан на фестивале «Территория», но, вероятно, пропишется в Москве – причем буквально: этот спектакль играют в обычных квартирах.

«Маниозис»

Опера Александра Белоусова, одновременно композитора и режиссера, поставленная им самим в электротеатре «Станиславский», – удачный пример соединения ресурсов музыкального и драматического театра.

Премия Кандинского

Вручение Премии Кандинского из привычного (происходит 10 лет) превратилось в важнейшее событие. В этом году главная награда единственного конкурса в области современного искусства досталась Андрею Кузькину.

Ярмарка Non/fiction

получилась масштабной как никогда: на ней выступали лучшие британские авторы – среди них Джулиан Барнс и Джонатан Коу. Организаторы ярмарки впервые получили премию «Большая книга» за вклад в литературу.