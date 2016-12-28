События года
Тони Эрдманн
Главная каннская сенсация этого года (скандально оставленная жюри без наград), картина немецкой постановщицы Марен Аде пленяет удивительной пластичностью, подвижностью границ условного и реального.
В гостях. Европа
Новый серийный проект лидеров европейского театра, группы Rimini Protokoll, был показан на фестивале «Территория», но, вероятно, пропишется в Москве – причем буквально: этот спектакль играют в обычных квартирах.
«Маниозис»
Опера Александра Белоусова, одновременно композитора и режиссера, поставленная им самим в электротеатре «Станиславский», – удачный пример соединения ресурсов музыкального и драматического театра.
Премия Кандинского
Вручение Премии Кандинского из привычного (происходит 10 лет) превратилось в важнейшее событие. В этом году главная награда единственного конкурса в области современного искусства досталась Андрею Кузькину.
Ярмарка Non/fiction
получилась масштабной как никогда: на ней выступали лучшие британские авторы – среди них Джулиан Барнс и Джонатан Коу. Организаторы ярмарки впервые получили премию «Большая книга» за вклад в литературу.